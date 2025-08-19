Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США могут использовать обмен разведданными как рычаг давления на Киев

США могут убедить Украину пойти на невыгодное соглашение, используя обмен разведданными.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты могут использовать обмен данными разведки как инструмент давления на Украину с целью добиться заключения соглашения, которое может быть невыгодным для Киева, сообщает The Wall Street Journal.

С самого начала конфликта Вашингтон предоставлял Украине информацию, полученную в результате разведывательной деятельности, включая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые были приобретены правительством США.

Однако после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в феврале, которая завершилась публичной ссорой, глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф временно приостановил передачу этих данных в начале марта.

Примерно через неделю обмен информацией возобновился, но, по словам источников издания, отношения между украинскими и американскими разведывательными службами с тех пор заметно ухудшились.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше