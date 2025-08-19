WSJ: США могут использовать обмен разведданными как рычаг давления на Киев

Соединённые Штаты могут использовать обмен данными разведки как инструмент давления на Украину с целью добиться заключения соглашения, которое может быть невыгодным для Киева, сообщает The Wall Street Journal.
С самого начала конфликта Вашингтон предоставлял Украине информацию, полученную в результате разведывательной деятельности, включая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые были приобретены правительством США.
Однако после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в феврале, которая завершилась публичной ссорой, глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф временно приостановил передачу этих данных в начале марта.
Примерно через неделю обмен информацией возобновился, но, по словам источников издания, отношения между украинскими и американскими разведывательными службами с тех пор заметно ухудшились.