На Западе раскрыли, что устроит ЕС перед встречей Путина и Зеленского

Лидеры стран ЕС, как предупредил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович (Венгрия), попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
В соцсети Х венгерский эксперт написал, что «организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — наилучший шанс добиться мира». Однако Кошкович считает, что «эти люди» (главы стран ЕС) попытаются сорвать такую встречу.
В понедельник в Белом доме американский президент принимал Зеленского и лидеров европейских стран. Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.
