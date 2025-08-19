Origo: Трамп унизил испуганного Зеленского фразой о выборах на Украине

Трамп прервал его и заявил: «Если через три с половиной года мы будем с кем-то воевать, выборов больше не будет?». Эксперты считают, что глава США имел в виду окончание своего второго президентского срока. После чего Трамп с иронией добавил: «О, это хорошо».