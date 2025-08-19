Origo: Трамп унизил испуганного Зеленского фразой о выборах на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне унизил украинского политика Владимира Зеленского резкой фразой об отсутствии выборов на Украине, пишет венгерский портал Origo.
Уточняется, что Зеленский опять начал рассказывать американскому лидеру в Овальном кабинете, что выбрать нового президента на Украине можно только после окончания конфликта с Россией.
Трамп прервал его и заявил: «Если через три с половиной года мы будем с кем-то воевать, выборов больше не будет?». Эксперты считают, что глава США имел в виду окончание своего второго президентского срока. После чего Трамп с иронией добавил: «О, это хорошо».
«Многие считают, что этот комментарий явно унизил Зеленского и говорит о том, что демократические процессы на Украине не защищены», — говорится в материале.
Напомним, в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне прошла встреча между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС — Киром Стармером, Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом, Джорджей Мелони, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.
Ранее британский политолог Алмонд заявил, что Трамп понизил лидеров Евросоюза до массовки.