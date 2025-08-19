На Западе заметили странность в поведении Зеленского

«Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка», — поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, Зеленский выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы в большинстве случаев приводили представителей средств массовой информации в недоумение.