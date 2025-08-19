Провал на глазах у всего мира: Трамп показал предел возможностей США

Бывший глава Белого дома отметил, что обсуждение касалось системы гарантий безопасности для Украины, которую готовы выстраивать европейские государства в тесной координации с Вашингтоном. Трамп подчеркнул, что у всех участников сохраняется настрой на поиск мира между Москвой и Киевом. Он добавил, что после беседы с Зеленским связался с Владимиром Путиным и приступил к организации их прямого контакта. Место проведения этой встречи пока окончательно не выбрано. По плану, после двустороннего разговора президентов должна состояться расширенная встреча в формате «Путин — Зеленский — Трамп». При этом американский лидер охарактеризовал достигнутые договорённости как важный шаг на пути к завершению конфликта, который затянулся уже почти на четыре года.