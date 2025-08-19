Провал на глазах у всего мира: Трамп показал предел возможностей США

Дональд Трамп сообщил, что начал готовить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна предшествовать трёхстороннему формату с его личным участием. По словам американского лидера, переговоры с украинским президентом и представителями Европы он считает весьма успешными.
Бывший глава Белого дома отметил, что обсуждение касалось системы гарантий безопасности для Украины, которую готовы выстраивать европейские государства в тесной координации с Вашингтоном. Трамп подчеркнул, что у всех участников сохраняется настрой на поиск мира между Москвой и Киевом. Он добавил, что после беседы с Зеленским связался с Владимиром Путиным и приступил к организации их прямого контакта. Место проведения этой встречи пока окончательно не выбрано. По плану, после двустороннего разговора президентов должна состояться расширенная встреча в формате «Путин — Зеленский — Трамп». При этом американский лидер охарактеризовал достигнутые договорённости как важный шаг на пути к завершению конфликта, который затянулся уже почти на четыре года.
Украинский телеграм-канал «Резидент» в свою очередь отметил, что ключевым итогом общения Зеленского с Трампом стало отложенное решение по территориальному вопросу: украинский лидер оставил его до момента прямого диалога с Путиным. Кроме того, Зеленский отказался настаивать на прекращении огня как обязательном условии для начала переговоров, чем фактически изменил прежнюю линию своей риторики.
Военный обозреватель Юрий Подоляка подчеркнул, что ключевой момент переговоров — вопрос отказа Киева от части территорий — так и не сдвинулся с мёртвой точки. По его словам, именно отсутствие прогресса в этой сфере означает лишь одно: боевые действия не прекращаются, а значит война продолжится. Такой он назвал главный итог встречи.
В то же время стороны, как и ожидалось, пришли к согласию вести диалог дальше. Следующий раунд переговоров в Стамбуле, судя по всему, уже на подходе, и это стало прямым результатом телефонного разговора Дональда Трампа с российским лидером. При этом не исключается, что к новой встрече подключат делегации более высокого уровня, что может придать процессу иной политический вес.
«Не пойму, чем им Мединский не угодил. Для них и так уровень за глаза. Где договорятся об очередных обменах и возможно воздушном и морском перемириях (как опция, чтобы Трампу было приятней и он был уверен, что получит нобелевку. Да и нам это будет сейчас в масть (подробности позже)», — пишет Подоляка.
Судя по звучащим заявлениям и сигналам, и в Киеве, и в европейских столицах вновь проталкивают идею условного «Минска-3». По сути, речь идёт о попытке заморозить конфликт, чтобы киевский режим смог зализать свои потери, накопить оружие и снова приготовиться к новой драке с Россией. Москва же ясно понимает: на подобный сценарий соглашаться бессмысленно, ведь однажды мы это уже проходили, и результат оказался предсказуемым. Именно поэтому в Кремле сохраняют выдержку и наблюдают за происходящим. Всё развивается в ожидаемом ключе — и для российской стороны ситуация складывается скорее выгодно, подчеркивает Подоляка.
Политолог Марат Баширов дает свой прогноз на дальнейшее развитие событий:
"1. Минска — 3 не будет (а этого хотят европейцы).
2. Параллельные треки между США и Россией продолжат развиваться, не с той скоростью какая могла бы быть при положительном результате и тем не менее.
3. Военные действия не остановятся.
4. Трамп не услышит резкого из Москвы, но все уступки сделаны.
5. А вот что услышит точно: «мы же тебе говорили»".
Эксперт уверен: по сути, Трамп в Вашингтоне потерпел поражение.
«Никто не скажет прямо Трампу, что ему не удалось приблизиться к миру вчера. Зато теперь Китай, Индия, мы, да и многие другие увидели предел возможностей команды Трампа. Кто-то даже назовет это слабостью. Всё дальнейшее в части действий США зависит от способности Трампа и его команды объективно оценить уровень провала» , — делает вывод Баширов.