В Черниговской области в результате взрывов повреждена инфраструктура

Власти Черниговской области заявили о повреждении инфраструктуры на территории региона в результате взрывов.
«Есть поражение инфраструктуры», — говорится в публикации обладминистрации в Telegram.
Сообщается о возникновении проблем с электроснабжением в ряде населенных пунктов региона.
По информации властей, взрывы в регионе прогремели утром во вторник на фоне воздушной тревоги. Глава обладминристрации Вячеслав Чаус сообщил об атаке БПЛА.
Ранее стало известно о пожаре на НПЗ в Кременчуге, начавшегося после взрывов, которые прогремели на территории города минувшей ночью. В Сети появились кадры с затянувшим небо над Кременчугом дымом от пожара.
