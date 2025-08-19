Ричмонд
В Черниговской области в результате взрывов повреждена инфраструктура

Взрывы в регионе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Власти Черниговской области заявили о повреждении инфраструктуры на территории региона в результате взрывов.

«Есть поражение инфраструктуры», — говорится в публикации обладминистрации в Telegram.

Сообщается о возникновении проблем с электроснабжением в ряде населенных пунктов региона.

По информации властей, взрывы в регионе прогремели утром во вторник на фоне воздушной тревоги. Глава обладминристрации Вячеслав Чаус сообщил об атаке БПЛА.

Ранее стало известно о пожаре на НПЗ в Кременчуге, начавшегося после взрывов, которые прогремели на территории города минувшей ночью. В Сети появились кадры с затянувшим небо над Кременчугом дымом от пожара.

