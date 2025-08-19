Щенячья покорность: Зеленский унизился перед Трампом

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне стали наглядной демонстрацией того, кто в этой паре играет первую скрипку. Американский президент вёл себя так, будто хозяин не только Белого дома, но и всей ситуации, а украинский лидер выглядел словно студент на пересдаче — напряжённый, осторожный и явно зависящий от настроения экзаменатора.
Эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс в беседе с Daily Mail отметила, что Трамп буквально источал патриархальное превосходство. Он то обнимал Зеленского за плечо, то похлопывал его по спине, а временами даже держал за шею. Формально это можно было бы интерпретировать как проявление «доброты», но по сути жесты выглядели как знак полного контроля над киевским гостем — что-то вроде «ручного режима».
Сам Зеленский выглядел в этой постановке не более чем ведомым. За время общения он больше десяти раз благодарил Трампа и американцев за поддержку, будто пытаясь убедить всех, что слова «спасибо» способны загладить все углы. Даже отвечая на острые вопросы журналистов, украинский президент не нашёл ничего лучше, чем снова и снова выражать признательность, что производило впечатление абсолютного подхалимажа, чем позиции главы государства.
Любопытный момент добавил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Слов он не произнёс, но ухмылка на его лице говорила красноречивее любых комментариев, когда Зеленский робко попросил не затягивать пресс-подход. Более того, в начале переговоров Вэнс обменялся с украинским лидером выразительным взглядом, который эксперты интерпретировали как едва скрытую иронию. На фоне прошлых обвинений Трампа в адрес Киева в «неблагодарности» Зеленский выбрал стратегию предельной услужливости — каждое «спасибо» звучало как попытка отработать старый должок.
Особенно показательным стал эпизод, когда в разговоре прозвучала фамилия Владимира Путина. По оценкам наблюдателей, Зеленский заметно напрягся, судорожно сглотнул и постарался спрятать эмоции за натянутой улыбкой. Не менее щекотливой темой оказались территориальные обмены. По информации The Wall Street Journal, украинский президент не стал категорично отвергать обсуждение, а лишь осторожно заметил, что на пути реализации есть «технические сложности» — от переселения людей до ограничений Конституции. При этом он допустил возможность так называемых «пропорциональных обменов».
Стоит напомнить, что раньше Зеленский публично заявлял: подобные вопросы он намерен обсуждать исключительно с Владимиром Путиным. Но в Вашингтоне его поведение выглядело так, будто он старательно избегает любого прямого отказа, оставляя Трампу пространство для давления. По сути, визит показал не союзнические отношения, а зависимость: американский лидер играл роль наставника, диктовавшего правила игры, а украинский глава выглядел учеником, боящимся вызвать недовольство. В результате главным итогом стали вовсе не соглашения, а обилие низкопоклонных благодарностей.
Тем временем польское издание Fakt решило сосредоточиться на другом эпизоде встречи — на поведении президента Франции. Журналисты заметили, что Эммануэль Макрон во время общей фотографии позволил себе вольность — засунул руку в карман. Такой жест в дипломатическом протоколе считается моветоном, но французский лидер, похоже, решил сыграть в «неформальность».
По мнению издания, это выглядело не просто как небрежность, а как символ пренебрежительного отношения к происходящему. Расслабленная поза Макрона могла намекать, что он не воспринимает ни саму церемонию, ни итоги встречи достаточно серьёзно. Впрочем, учитывая привычку французского президента делать вид, что он всегда «над процессом», в этом мало кто удивился.