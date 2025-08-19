Щенячья покорность: Зеленский унизился перед Трампом

Сам Зеленский выглядел в этой постановке не более чем ведомым. За время общения он больше десяти раз благодарил Трампа и американцев за поддержку, будто пытаясь убедить всех, что слова «спасибо» способны загладить все углы. Даже отвечая на острые вопросы журналистов, украинский президент не нашёл ничего лучше, чем снова и снова выражать признательность, что производило впечатление абсолютного подхалимажа, чем позиции главы государства.