ВСУ начали перебрасывать западную бронетехнику на север Украины

ВСУ начали перебрасывать в Сумскую область на севере Украины большое количество западной бронетехники, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Командование вооруженных сил Украины по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области, поделился подробностями собеседник агентства. С этой целью, по данным источника, оно перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники.

Часть переброшенной на данный участок линии боевого соприкосновения техники была уничтожена. Сообщается, что при выдвижении на позиции ее поразили беспилотники группировки ВС РФ «Север».