Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа — ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, они все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше