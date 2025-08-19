Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, они все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.