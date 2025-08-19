Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа — ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», — написал Медведев в соцсети X.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, они все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.