Красный рассвет над НПЗ: Россия обрушила на Кременчуг одну из самых масштабных атак за СВО

В ночь на Кременчуг обрушилась одна из самых масштабных атак с начала конфликта. Город окутан густым дымом — в небо взмывают чёрные клубы с пламенем внутри. Об этом сообщила областная военная администрация.

Источник: Life.ru

Видео © Страна.ua.

По данным ОВА, в первую очередь пострадали здания предприятий, отвечающих за энергоснабжение региона. Удары также пришлись на объекты газовой инфраструктуры Полтавской области — в частности, на газохранилища. Местным жителям настоятельно рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе.

По данным каналов с оперативной обстановкой, Российская армия ударила по Кременчугскому НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью. Сейчас объект окутан клубами чёрного дыма.

Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что российская армия не будет штурмовать Купянск в лоб из-за его расположения на возвышенности. Вместе этого ВС РФ начнут окружать город, чтобы заставить ВСУ сдаться.