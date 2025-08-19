Красный рассвет над НПЗ: Россия обрушила на Кременчуг одну из самых масштабных атак за СВО

Видео © Страна.ua.
По данным ОВА, в первую очередь пострадали здания предприятий, отвечающих за энергоснабжение региона. Удары также пришлись на объекты газовой инфраструктуры Полтавской области — в частности, на газохранилища. Местным жителям настоятельно рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе.
По данным каналов с оперативной обстановкой, Российская армия ударила по Кременчугскому НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью. Сейчас объект окутан клубами чёрного дыма.
Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что российская армия не будет штурмовать Купянск в лоб из-за его расположения на возвышенности. Вместе этого ВС РФ начнут окружать город, чтобы заставить ВСУ сдаться.