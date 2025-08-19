Лидер союзного РФ государства осудил совместные учения США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал совместные военные учения Южной Кореи и США как враждебные и потребовал резкого расширения ядерного арсенала. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Поводом стала начавшаяся ежегодная американо-южнокорейская операция Ulchi Freedom Shield (UFS). Как ранее сообщало агентство Ренхап, маневры основаны на отработке реальных угроз и современного боевого опыта. Сеул и Вашингтон подчеркивали, что их приоритет — подготовка к угрозам со стороны КНДР.
Ким Чен Ын заявил, что сложившаяся ситуация требует революционных изменений в военной теории и практике и радикального наращивания ядерных вооружений. Он осудил учения, назвав их очевидным проявлением намерения развязать войну и главной причиной подрыва регионального мира и стабильности.
