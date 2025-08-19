Депутат Государственной Думы РФ Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обеспечение безопасности является главным препятствием для трехсторонней встречи в Европе президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, и соответствующая проблема распространяется даже на дружественные государства.
Собеседник издания обратил внимание на то, что Ватикан имеет свой особый взгляд на происходящее. Чепа напомнил, что Святой Престол критиковал и критикует политику против православного христианства на территории Украины. К тому же парламентарий указал, что Папа Франциск много делал для урегулирования конфликта, также имея свою собственную точку зрения, отличную от общеевропейской. Тем не менее, по словам депутата, вопрос безопасности в случае потенциальной трехсторонней встречи сохраняет актуальность.
Чепа пояснил, что силы, которые стремятся к продолжению украинского конфликта, будут искать возможности для провокаций, а любая провокация, даже незавершенная и неудачная, во время переговоров может привести к срыву договоренностей и эскалации.
Как заметил парламентарий, когда проходила встреча на Аляске, там была обеспечена стопроцентная безопасность, и даже можно было наблюдать, как истребители пролетали над головами глав государств, показывая, что все пространство находится под контролем. Собеседник издания задался вопросом о том, смогут ли европейские страны обеспечить тот же уровень безопасности.
