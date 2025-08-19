В Госдуме назвали главное препятствие для проведения переговоров по Украине в Европе

Собеседник издания обратил внимание на то, что Ватикан имеет свой особый взгляд на происходящее. Чепа напомнил, что Святой Престол критиковал и критикует политику против православного христианства на территории Украины. К тому же парламентарий указал, что Папа Франциск много делал для урегулирования конфликта, также имея свою собственную точку зрения, отличную от общеевропейской. Тем не менее, по словам депутата, вопрос безопасности в случае потенциальной трехсторонней встречи сохраняет актуальность.