Bloomberg: Зеленский благодарил Трампа, потому что боялся новой перепалки

Владимир Зеленский боялся новой перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поэтому часто его благодарил, передает Bloomberg.
В публикации отмечается, что Зеленский, «стремясь избежать катастрофической перепалки», испортившей его последний визит, «неоднократно благодарил Трампа за вовлеченность».
Подчеркивается, что такая стратегия имела успех, так как Трамп и Зеленский нашли общий язык.
Американская газета Washington Post сравнила, как Трамп встречал президента РФ Владимира Путина и Зеленского.
Венгерский портал Origo писал, что президент США унизил Зеленского резкой фразой об отсутствии выборов на Украине.
