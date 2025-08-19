Вучич пообещал жестко отреагировать на устраиваемые оппозицией массовые беспорядки

Президент Сербии Александр Вучич объявил о жестких мерах против антиправительственных демонстрантов после нескольких дней уличных беспорядков по всей Сербии.
Тысячи людей бросили вызов угрозе Вучича и вышли на акции протеста позже в воскресенье в различных сербских городах, включая столицу Белград, сообщает Associatede Press. Выкрикивая «Арестуйте Вучича», протестующие потребовали освободить всех задержанных за последние дни. Сообщений об инцидентах не поступало.
В одном из своих частых телеобращений к общественности Вучич обвинил антиправительственных демонстрантов в «чистом терроризме» и повторил свои заявления о том, что многомесячные непрекращающиеся протесты против его правления были организованы Западом и направлены на разрушение Сербии.
«Наша страна в серьезной опасности, они поставили под угрозу все наши ценности, нормальную жизнь, каждого человека», — заявил Вучич, ссылаясь на тщательно продуманную схему, которая в конечном итоге приведет к власти «анархо-леваков» в будущем.
«Если мы не предпримем более жестких шагов, то это вопрос нескольких дней, когда они (протестующие) кого-нибудь убьют, — предупредил президент Вучич. — Я говорю это для истории».
Суровые предупреждения прозвучали после нескольких ночей подряд столкновений между протестующими, с одной стороны, и полицией и сторонниками Вучича — с другой, отмечает Associatede Press. Разгневанные протестующие в субботу вечером подожгли офисы правящей Сербской прогрессивной партии Вучича в городе на западе Сербии и других союзников по правящей коалиции.
В субботу вечером демонстранты также вступили в столкновения с полицией в столице страны Белграде и в городе Нови-Сад на севере республики. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов, которые забрасывали их светошумовыми гранатами, файерами и бутылками.
Президент Вучич не уточнил, каким будет ответ государства, который, по его словам, последует в течение недели. Но глава республики подчеркнул, что введение чрезвычайного положения не является неизбежным. За последние дни десятки людей уже были задержаны и получили ранения, а полиция столкнулась с обвинениями в чрезмерной силе и произвольных задержаниях протестующих.
«Вы станете свидетелями становления государства Сербия, — пообещал Вучич. — Мы будем использовать все, что в нашем распоряжении, для восстановления мира и порядка в стране».
Столкновения на этой неделе ознаменовались серьезной эскалацией после более чем девяти месяцев в основном мирных демонстраций, которые начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале на севере Сербии, в результате чего погибли 16 человек, напоминает Associatede Press.
Многие в Сербии возлагают вину за трагедию на широко распространенную коррупцию в государственных инфраструктурных проектах, которая, по их утверждениям, привела к некачественным ремонтным работам. Сербского президента его критики обвиняют в подавлении демократических свобод, позволяя процветать организованной преступности и коррупции. Сам Вучич отрицает эти утверждения.
Сербия официально стремится к вступлению в ЕС, но Вучич поддерживает прочные связи с Россией и Китаем, напоминает Associatede Press. В воскресенье он похвалил Россию за поддержку его правительства в борьбе с тем, что он назвал «цветной революцией» против его правительства.