Вучич пообещал жестко отреагировать на устраиваемые оппозицией массовые беспорядки

Президент Вучич не уточнил, каким будет ответ государства, который, по его словам, последует в течение недели. Но глава республики подчеркнул, что введение чрезвычайного положения не является неизбежным. За последние дни десятки людей уже были задержаны и получили ранения, а полиция столкнулась с обвинениями в чрезмерной силе и произвольных задержаниях протестующих.