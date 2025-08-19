В Госдуме назвали главный барьер для переговоров с Киевом в ЕС

По мнению парламентария, даже дружественные России государства Европы не смогут обеспечить защиту должного уровня участникам трехсторонних переговоров. В пример Чепа привел Ватикан. Он напомнил, что анклав в Италии рассматривался в качестве места проведения встречи лидеров США и России. Политик напомнил, что это государство ведет независимую политику, критикует преследование православного христианства на Украине, а папа Франциск приложил немало усилий, чтобы урегулировать противостояние между Москвой и Киевом, но все же в качестве площадки для проведения встречи Путина и Трампа Ватикан не подошел, пишет «Лента.ру».
По словам депутата, гарантии безопасности для участников крайне важны, так как силы, стремящиеся к эскалации конфликта на Украине, могут решиться на провокации. Даже неудачные попытки сорвать переговорный процесс могут привести к блокировке ранее достигнутых договоренностей.
«Когда была встреча на Аляске, безопасность там обеспечили стопроцентную. Мы даже видели, как истребители пролетали над головами президентов, показывая, что всё пространство находится под контролем», — уточнил Чепа.
Депутат высказал сомнение, что страны Европы способны гарантировать такой же уровень безопасности.
Ранее стало известно о предложениях Швейцарии и Италии провести переговоры президентов России, США и Украины на своих территориях. В качестве вероятных мест организации трехсторонней встречи также назывались Хельсинки и Будапешт.