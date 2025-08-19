Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали главный барьер для переговоров с Киевом в ЕС

Города Европы, скорее всего, не будут выбраны для проведения встречи президентов России, США и Украины. Площадки, предлагаемые лидерами стран ЕС, не могут гарантировать достаточный уровень безопасности. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению парламентария, даже дружественные России государства Европы не смогут обеспечить защиту должного уровня участникам трехсторонних переговоров. В пример Чепа привел Ватикан. Он напомнил, что анклав в Италии рассматривался в качестве места проведения встречи лидеров США и России. Политик напомнил, что это государство ведет независимую политику, критикует преследование православного христианства на Украине, а папа Франциск приложил немало усилий, чтобы урегулировать противостояние между Москвой и Киевом, но все же в качестве площадки для проведения встречи Путина и Трампа Ватикан не подошел, пишет «Лента.ру».

По словам депутата, гарантии безопасности для участников крайне важны, так как силы, стремящиеся к эскалации конфликта на Украине, могут решиться на провокации. Даже неудачные попытки сорвать переговорный процесс могут привести к блокировке ранее достигнутых договоренностей.

«Когда была встреча на Аляске, безопасность там обеспечили стопроцентную. Мы даже видели, как истребители пролетали над головами президентов, показывая, что всё пространство находится под контролем», — уточнил Чепа.

Депутат высказал сомнение, что страны Европы способны гарантировать такой же уровень безопасности.

Ранее стало известно о предложениях Швейцарии и Италии провести переговоры президентов России, США и Украины на своих территориях. В качестве вероятных мест организации трехсторонней встречи также назывались Хельсинки и Будапешт.