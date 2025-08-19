В Госдуме назвали главный барьер для переговоров с Киевом в ЕС

По мнению парламентария, даже дружественные России государства Европы не смогут обеспечить защиту должного уровня участникам трехсторонних переговоров. В пример Чепа привел Ватикан. Он напомнил, что анклав в Италии рассматривался в качестве места проведения встречи лидеров США и России. Политик напомнил, что это государство ведет независимую политику, критикует преследование православного христианства на Украине, а папа Франциск приложил немало усилий, чтобы урегулировать противостояние между Москвой и Киевом, но все же в качестве площадки для проведения встречи Путина и Трампа Ватикан не подошел, пишет «Лента.ру».