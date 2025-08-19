Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта вышел в море

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«ТАРКР вышел в море на заводские ходовые испытания», — сказал собеседник.

По его словам, первый этап морских испытаний пройдет в Белом море, после чего через несколько месяцев начнется второй — уже в Баренцевом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что ТАРКР готовится к испытаниям в море.

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после завершения ремонта, в скором времени могут ввести в строй.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше