Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Накануне Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами позвонил президенту РФ. По его словам, он начал подготовку к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а после отдельно пройдет трехсторонний саммит. Источник Reuters в европейской делегации заявил, что президент США сообщил европейским лидерам, что сам президент России предложил именно такую последовательность. Официально в Москве эту информацию пока не комментировали.