Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае согласия сторон может состояться в Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Источник: Andreas M/CC0

Накануне Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами позвонил президенту РФ. По его словам, он начал подготовку к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а после отдельно пройдет трехсторонний саммит. Источник Reuters в европейской делегации заявил, что президент США сообщил европейским лидерам, что сам президент России предложил именно такую последовательность. Официально в Москве эту информацию пока не комментировали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сказал, что двусторонняя встреча состоится в течение следующих двух недель. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь предположил, что подходящим местом для проведения саммита станет Женева. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1. Он отверг возможность проведения встречи в Париже, «как в 2019 году», потому что сейчас ситуация совершенно иная.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше