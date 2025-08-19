CNN считает, что Западу сложно будет договориться о войсках ЕС на Украине

Все усугубляется тем, что по вопросу войск ЕС на Украине нет определенности. Как отметил доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт, Западу предстоит еще понять, кого размещать, в каком количестве и как на это отреагирует Россия.