Странам Запада будет сложно договориться о развертывании войск Европейского союза на Украине. Такое мнение выражает телеканал CCN.
Отмечается, что сложность ситуации признает даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Он надеется получить соглашение о гарантиях безопасности в течение 10 дней, однако не рассчитывает именно на размещение войск. Поскольку подобное, по его словам, будет сложно проработать.
Все усугубляется тем, что по вопросу войск ЕС на Украине нет определенности. Как отметил доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт, Западу предстоит еще понять, кого размещать, в каком количестве и как на это отреагирует Россия.
«Они там для наблюдения? Они там для сдерживания? Они там для обучения? В обычном мире на разработку подобных вещей ушли бы месяцы», — сказал Шмидт.
Напомним, о потенциальном размещении войск ЕС на Украине уже высказывался глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что сам факт наличие в Незалежной какого-либо иностранного контингента уже неприемлемо. Поскольку подобное будет означать прямую войну против России. И допускать такого, уверен дипломат, попросту нельзя.