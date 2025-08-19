Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов проверить готовность школ

«Коллеги, не так много времени осталось до 1 сентября. Я вас прошу уделить внимание освещенности улиц, которые подходят к нашим школам. Не то что есть там лампочка или нет, а яркий там свет или нет — зимой утром дети ходят в школу, когда еще темно. Состояние дорог, подъездных путей: все — внимательно, все — на личном контроле. Заходите в учреждения, нажимайте тревожные кнопки, вместе с сотрудниками Росгвардии смотрите время доезда, смотрите, как работают или не работают те или иные элементы безопасности. Все на личном контроле. Это наша прямая зона ответственности», — поручил глава региона.