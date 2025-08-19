Пленный боец ВСУ заявил о нежелании воевать за «мажорчиков»

Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех, кто сейчас вольготно живет в Киеве.
«За что воевать, за кого?.. — говорит Костышак на видео, опубликованном МО РФ. — Украина?». «Может, когда-то и была, — продолжает пленный. — А сейчас… Ее уже не будет скоро».
Украинское правительство и Зеленский, по его словам, обеспечили себе «хорошую жизнь» и не собираются ничего делать для страны и ее народа.
«Воевать за мажорчиков, что ходят по Киеву? — возмущается он на видео. — Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать?». Костышак также говорит, что не собирался воевать, но «благодаря ТЦК оказался в такой ситуации».