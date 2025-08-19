Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, вспомнив произошедший во время Второй мировой войны изменение позиций Хельсинки.
Днем ранее Стубб заявил, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и опыт взаимодействия с этой страной во время Второй мировой войны. По его словам, в то время Хельсинки якобы нашли решение для взаимодействия с Москвой.
«Победоносная Красная Армия начинала сметать рейх и его союзников по всей линии фронта, хитрые финны решили заключить с СССР сепаратный мир, чтобы не оказаться побеждённой страной по итогам Второй мировой», — отметила Захарова.
По ее словам, если Стубб действительно решил действовать как в 1944 году, то ему необходимо выступить «против своих недавних союзников-нацистов и начинай бить киевский режим».
«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — подчеркнула она.