Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Понял ли он ад своей реплики»: Захарова ответила на скандальное заявление Стубба о России

Захарова ответила на слова Стубба о действиях Финляндии в 1944 году.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, вспомнив произошедший во время Второй мировой войны изменение позиций Хельсинки.

Днем ранее Стубб заявил, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и опыт взаимодействия с этой страной во время Второй мировой войны. По его словам, в то время Хельсинки якобы нашли решение для взаимодействия с Москвой.

«Победоносная Красная Армия начинала сметать рейх и его союзников по всей линии фронта, хитрые финны решили заключить с СССР сепаратный мир, чтобы не оказаться побеждённой страной по итогам Второй мировой», — отметила Захарова.

По ее словам, если Стубб действительно решил действовать как в 1944 году, то ему необходимо выступить «против своих недавних союзников-нацистов и начинай бить киевский режим».

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — подчеркнула она.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше