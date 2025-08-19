В США раскрыли гарантии безопасности для Украины

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа готова предоставить бывшей советской республике гарантии безопасности, а Вашингтон поможет с этим. При этом хозяин Белого дома не стал уточнять, какие конкретно гарантии имелись в виду.