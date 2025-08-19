В США раскрыли гарантии безопасности для Украины

Европейские чиновники назвали возможные гарантии безопасности для Украины, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
Гарантии безопасности будут включать в себя четыре пункта: военное присутствие, ПВО, вооружение, а также контроль за прекращением боевых действий, поделились подробностями авторы публикации.
По информации официальных лиц, существует несколько способов, как Соединенные Штаты могли бы оказать «косвенную военную помощь» европейским миротворцам, не привлекая при этом военнослужащих вооруженных сил США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа готова предоставить бывшей советской республике гарантии безопасности, а Вашингтон поможет с этим. При этом хозяин Белого дома не стал уточнять, какие конкретно гарантии имелись в виду.
Кроме того, по словам президента США, в ходе саммита на Аляске глава российского государства Владимир Путин выразил готовность принять гарантии безопасности Запада для Украины.