Рубио рассказал о проблеме российской делегации на Аляске

Видео опубликовано в аккаунте телеканала на YouTube.
«Знаете, когда русские приземлились на Аляске, они пытались дозаправиться. Им пришлось предложить оплату наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой», — сказал Рубио.
Он отметил, что россиянам «каждый день» приходится преодолевать последствия санкций. Вместе с тем сложившаяся ситуация не означает, что санкции неуместны — она означает, что даже введение ограничений никак не повлияло на исход военных действий на Украине, сказал Рубио.
В середине июля Трамп поставил России ультиматум, заявив, что, если мир не будет достигнут в течение 50 дней, то США введут 100-процентные пошлины против Москвы с 1 сентября. В конце июля он сократил срок до 10−12 дней.
На следующий день после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла 15 августа, Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России, поскольку встреча прошла хорошо.
Рубио 17 августа сказал, что, если США введут новые санкции против России, это будет означать, что США не смогли решить конфликт путем мирных переговоров.
В Кремле говорили, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем. «С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркивали там.