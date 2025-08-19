СМИ раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме

«На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять», — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что все участники на этой встрече лишь хотели избежать перепалки между главой США и Зеленским, а не обсуждать какие-либо важные вопросы о прекращении боевых действий.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
