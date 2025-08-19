Ричмонд
СМИ раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров не обсуждались условия завершения конфликта, приемлемые для России, пишет The Spectator.

Источник: AP 2024

«На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять», — говорится в публикации.

Обозреватель указал, что все участники на этой встрече лишь хотели избежать перепалки между главой США и Зеленским, а не обсуждать какие-либо важные вопросы о прекращении боевых действий.

В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

