Саммит лидеров ведущих экономик мира состоится уже в десятый раз. Учреждённый по инициативе президента России Владимира Путина, за десятилетие ВЭФ превратился в ключевую международную площадку для привлечения инвестиций, укрепления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и решения социальных задач Дальнего Востока.
Драйверы роста.
Восточный экономический форум стал катализатором экономического роста. За десять лет существования саммита было заключено 2 363 соглашения на общую сумму почти 30 триллионов рублей.
Первый ВЭФ, прошедший в сентябре 2015 года, собрал 2 500 участников из 32 стран, включая крупные делегации из Китая, Южной Кореи и Японии. Участие Владимира Путина и вице-премьера КНР Ван Яна подчеркнуло стратегическую значимость события. Подписанные 80 соглашений на 1,3 триллиона рублей заложили основу для создания территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Для Дальнего Востока это означало старт ускоренного развития, а для Приморского края — привлечение первых иностранных инвесторов и модернизацию портовой инфраструктуры.
Уже в следующем году количество стран-участниц ВЭФ выросло до 56, а число делегатов — до 3 500 человек. Для Дальнего Востока форум стал драйвером промышленного роста. В Приморском крае ВЭФ-2016 способствовал развитию транспортной инфраструктуры и укреплению торговых связей с азиатскими партнерами, повысив экспортный потенциал региона.
Подписанные 214 соглашений на 1,85 триллиона рублей ускорили реализацию проектов, таких как судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье.
Пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» с участием Владимира Путина, президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подчеркнуло стратегическую роль региона в Азиатско-Тихоокеанском сотрудничестве.
Из года в год росли количество соглашений и объёмы инвестиций. По результатам ВЭФ-2017 было подписано соглашений на сумму 2,496 триллиона рублей, а в следующем году, на ВЭФ-2018, их объём превысил 3,1 триллиона.
Четвёртый форум в 2018 году объединил 6 002 участников из 60 стран, включая Китай, Японию, Южную Корею, Монголию, США и Великобританию. ВЭФ-2018 был, пожалуй, самым представительным по участию глав государств: вместе с Владимиром Путиным в работе саммита приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулг, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.
Пятый ВЭФ, прошедший с 4 по 6 сентября 2019 года, стал не только самым представительным по числу участников — 8 500 человек из 65 стран, — но и имел огромное значение для жителей региона. Именно на нём президент Владимир Путин объявил о старте программы льготной «Дальневосточной ипотеки». Благодаря ей более 130 тысяч российских семей смогли улучшить свои жилищные условия за счёт государственной субсидии.
Новые форматы.
Лишь единственный раз организаторы были вынуждены отменить Восточный экономический форум — в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако уже в 2021 году шестой ВЭФ собрал более 4 000 участников из 58 стран. Самые представительные делегации пришли из Японии, КНР, Индии, Казахстана, Республики Корея.
Пленарное заседание с участием Владимира Путина и онлайн-участие лидеров Казахстана и Монголии показало гибкость формата. Видеоприветствия направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
Рекордные 380 соглашений на сумму 3,6 триллиона рублей поддержали программу «Дальневосточный гектар». В Приморье форум ускорил реализацию мастер-планов городов, улучшив городской облик и привлекательность региона для молодёжи.
Седьмой ВЭФ 2022 года объединил 7 000 участников из 68 стран, включая Китай, Индию, Мьянму и Монголию. Пленарное заседание с Владимиром Путиным и лидерами Мьянмы, Армении и Монголии укрепило связи. Подписанные 296 соглашений на сумму 3,272 триллиона рублей поддержали рост грузооборота по Северному морскому пути. В Приморье форум способствовал развитию трансграничной инфраструктуры, включая транспортные коридоры с Китаем.
В 2023 году, несмотря на усилия недругов, Россия не осталась в изоляции. Восточный экономический форум собрал участников из более чем 62 стран. Самые многочисленные делегации представляли КНР, Индию, Мьянму, Филиппины, Лаос и Монголию.
Девятый ВЭФ в прошлом году стал самым представительным по числу стран: их было 75; а также рекордным по инвестициям — подписано 313 соглашений на 5,569 триллиона рублей. Участие Владимира Путина, премьер-министра Малайзии и заместителя председателя КНР Хань Чжэна подчеркнуло глобальную значимость региона. Для Дальнего Востока форум обеспечил рост инвестиций до 3,9 триллиона рублей в год, а в Приморье способствовал реализации мастер-планов и притоку населения.
Итоги десятилетия.
ВЭФ стал инструментом комплексного развития Дальнего Востока, обеспечив рост инвестиций на 99%, промышленного производства на 30% и строительства на 107%.
По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в регионе с использованием механизмов государственной поддержки реализуется 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объёмом заявленных инвестиций в 10,6 триллиона рублей, из которых уже вложено 5,1 триллиона рублей.
«Благодаря этим новым проектам введено 944 предприятия, создано более 165 тысяч рабочих мест», — отметил он.
Комплексный подход демонстрирует эффективную модель устойчивого развития Дальнего Востока, где экономическая динамика сопровождается повышением качества жизни населения.
«Восточный экономический форум ежегодно объединяет людей, которые стремятся сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше. ВЭФ на протяжении десяти лет является неотъемлемой частью делового пространства, где формируются не только устойчивые партнёрские отношения и новые экономические проекты, но и образ российского Дальнего Востока — современного, технологичного и комфортного для жизни. И в этом контексте форум, уже имея глубокие традиции, несомненно, нацелен на формирование будущего», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар» улучшили качество жизни, а мастер-планы городов привлекли молодёжь, сократив отток населения. В Приморском крае форум модернизировал Владивосток, укрепил портовую и туристическую инфраструктуру, обеспечив приток 24 тысяч жителей в 2024 году. ВЭФ-2025 продолжит эту миссию, объединяя мир во имя процветания региона.
Самые-самые.
Самые представительные:
— Самый представительный по числу участников: ВЭФ-2019 с 8 500 участниками показал пик интереса к региону, отражая его привлекательность для инвесторов.
— Самый представительный по странам: ВЭФ-2024 с участием 75 стран продемонстрировал максимальную географическую диверсификацию, включая новых партнёров, таких как Малайзия и Болгария.
— Страны-лидеры по делегациям: Китай участвовал во всех форумах с крупнейшими делегациями; Япония и Южная Корея — в 7 из 9; Монголия — в 4; Индия и Мьянма — в 3.
Топ-3 по инвестициям:
— ВЭФ-2024: 5,569 триллиона рублей (313 соглашений) — рекорд благодаря укрупнению проектов и укреплению связей с Азией;
— ВЭФ-2023: 3,818 триллиона рублей (373 соглашения) — акцент на социальные и инфраструктурные инициативы;
— ВЭФ-2021: 3,6 триллиона рублей (380 соглашений) — лидер по числу соглашений в условиях пандемии.