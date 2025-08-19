ВЭФ пройдёт во Владивостоке в 10-й раз

Пятый ВЭФ, прошедший с 4 по 6 сентября 2019 года, стал не только самым представительным по числу участников — 8 500 человек из 65 стран, — но и имел огромное значение для жителей региона. Именно на нём президент Владимир Путин объявил о старте программы льготной «Дальневосточной ипотеки». Благодаря ей более 130 тысяч российских семей смогли улучшить свои жилищные условия за счёт государственной субсидии.