Раскрыто, почему украинские спортсмены не пожимают руки спортсменам из России

Украинские спортсмены избегают рукопожатий с российскими коллегами на международных соревнованиях не по собственному желанию, а из страха перед репрессиями. Об этом в интервью «ТАСС» заявил боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо, действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский.
Их будут лишать зарплаты, исключать из сборной, они потеряют спонсоров. По себе знаю: занимаясь спортом профессионально, часто не умеешь ничего другого. Уверен, большинство делает это не по воле, а вынужденно. Конечно, есть исключения — те, кто подвергся зомбированию. Но много здравомыслящих ребят, с которыми я общаюсь, они переживают за наши братские народы — украинцев и русских, пояснил спортсмен.
Рындовский покинул Украину после того, как в 2022 году стал мишенью местных силовиков из-за призывов прекратить конфликт с Россией. По его словам, в киевскую квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов и члены националистических формирований. Его обвинили в сепаратизме и связях с РФ, избили, а позже подвергли пыткам и унижениям.
Спортсмен убежден, что за преследованием стояла Служба безопасности Украины (СБУ). Рындовский также сообщил о намерении оформить гражданство Российской Федерации и в дальнейшем выступать на соревнованиях под российским флагом.
