Раскрыто, почему украинские спортсмены не пожимают руки спортсменам из России

Их будут лишать зарплаты, исключать из сборной, они потеряют спонсоров. По себе знаю: занимаясь спортом профессионально, часто не умеешь ничего другого. Уверен, большинство делает это не по воле, а вынужденно. Конечно, есть исключения — те, кто подвергся зомбированию. Но много здравомыслящих ребят, с которыми я общаюсь, они переживают за наши братские народы — украинцев и русских, пояснил спортсмен.