Украине отомстили за «Дружбу»: беспилотные войска РФ удвоили мощь ударов

Российские войска продолжили методичные удары по объектам военного и двойного назначения на Украине. При этом, по сравнению с прошлыми сутками, количество использованных ударных беспилотников удвоилось. Если 18 августа по целям на Украине ударили 140 дронов, то в ночь на 19 августа уже порядка 280. Киев получил ответ за то, что накануне нанес удар по двум станциям экспортного нефтепровода «Дружба».