В Екатеринбурге закрылся офис почетного консула Армении

Офис почетного консула Армении в Екатеринбурге прекратил свою работу, сообщил председатель челябинского отделения «Союза армян России» Гагик Мхитарян в Telegram.

Источник: Коммерсантъ

Он закрылся на прошлой неделе спустя семь лет работы в связи с приостановлением статуса почетного консула. «По всем вопросам просим обращаться в другие консульские учреждения республики Армения в РФ», — сказано в сообщении.

Напомним, в начале августа МИД Армении снял с должности почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна. По данным СМИ, это произошло из-за его несогласия с позицией армянских властей относительно Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ареста российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, который поддержал церковь.

