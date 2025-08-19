«Благодарили и заискивали»: Медведев отметил победу Трампа над Зеленским и лидерами ЕС

18 августа в Белом доме прошла встреча президента Соединённых Штатов с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позднее.