В Венгрии заявили, что в ЕС попытаются сорвать встречу Путина и Зеленского

В соцсети Х* он написал, что организованная президентом США Дональдом Трампом встреча между Путиным и Зеленским — «поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта». При этом Кошкович отметил, главы стран ЕС попытаются ее сорвать.