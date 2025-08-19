В Венгрии заявили, что в ЕС попытаются сорвать встречу Путина и Зеленского

Лидеры стран ЕС попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
В соцсети Х* он написал, что организованная президентом США Дональдом Трампом встреча между Путиным и Зеленским — «поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта». При этом Кошкович отметил, главы стран ЕС попытаются ее сорвать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным достиг договоренности о его встрече с Зеленским в течение двух недель.
Трамп также выражал надежду, что Путин и Зеленский встретятся уже до конца августа.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.