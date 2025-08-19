Ричмонд
В Венгрии заявили, что в ЕС попытаются сорвать встречу Путина и Зеленского

Аналитик Золтан Кошкович считает, что лидеры страны ЕС попытаются не допустить возможную встречу Зеленского с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры стран ЕС попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

В соцсети Х* он написал, что организованная президентом США Дональдом Трампом встреча между Путиным и Зеленским — «поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта». При этом Кошкович отметил, главы стран ЕС попытаются ее сорвать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным достиг договоренности о его встрече с Зеленским в течение двух недель.

Трамп также выражал надежду, что Путин и Зеленский встретятся уже до конца августа.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

