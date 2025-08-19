WSJ назвала «рычаг давления» США на Украину для заключения сделки

США могут использовать обмен разведывательными данными в качестве одного из «рычагов давления» на Украину, чтобы та согласилась на потенциально невыгодное для себя соглашение об урегулировании, сообщает The Wall Street Journal.
Две страны обменивались разведданными с первых месяцев полномасштабного конфликта Москвы и Киева, в частности, Украине предоставили доступ к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам.
Однако после предыдущей, февральской встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, которая завершилась публичной ссорой, глава ЦРУ Джон Рэтклифф в начале марта на некоторое время объявил о паузе в предоставлении Украине этих сведений, напоминает WSJ. Примерно через неделю обмен возобновился, но, по словам источников издания, с тех пор отношения между представителями американской и украинской разведки ухудшились.
Во время визита в Белый дом 18 августа Зеленский в ответ на вопрос о том, какая именно поддержка нужна Украине — предоставление оружия, обучение военных или обмен разведданными, сказал, что «нужно все».
Предоставление Киеву гарантий безопасности стало ключевой темой переговоров в Вашингтоне, как двусторонних, так и с участием европейских лидеров. Трамп напомнил, что после саммита на Аляске 15 августа российский президент Владимир Путин согласился с необходимостью обеспечить безопасность Украины, однако республиканец не стал публично раскрывать содержание подобных гарантий.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф говорили, что Вашингтон готов обсуждать гарантии для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО (нападение на одного участника расценивается как нападение на всех), но исключает вступление Киева в альянс. Отказ Украины от стремления в блок — одно из условий России.
По данным Financial Times, в обмен на предоставление гарантий Украина предложила сделку о закупке американского оружия на $100 млрд при финансировании европейских стран.