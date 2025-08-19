Ричмонд
WSJ назвала «рычаг давления» США на Украину для заключения сделки

США могут убедить Украину пойти на невыгодное соглашение, используя обмен разведданными, пишет WSJ. После мартовской паузы отношения между представителями разведок обеих стран ухудшились.

Источник: AP 2024

США могут использовать обмен разведывательными данными в качестве одного из «рычагов давления» на Украину, чтобы та согласилась на потенциально невыгодное для себя соглашение об урегулировании, сообщает The Wall Street Journal.

Две страны обменивались разведданными с первых месяцев полномасштабного конфликта Москвы и Киева, в частности, Украине предоставили доступ к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам.

Однако после предыдущей, февральской встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, которая завершилась публичной ссорой, глава ЦРУ Джон Рэтклифф в начале марта на некоторое время объявил о паузе в предоставлении Украине этих сведений, напоминает WSJ. Примерно через неделю обмен возобновился, но, по словам источников издания, с тех пор отношения между представителями американской и украинской разведки ухудшились.

Во время визита в Белый дом 18 августа Зеленский в ответ на вопрос о том, какая именно поддержка нужна Украине — предоставление оружия, обучение военных или обмен разведданными, сказал, что «нужно все».

Предоставление Киеву гарантий безопасности стало ключевой темой переговоров в Вашингтоне, как двусторонних, так и с участием европейских лидеров. Трамп напомнил, что после саммита на Аляске 15 августа российский президент Владимир Путин согласился с необходимостью обеспечить безопасность Украины, однако республиканец не стал публично раскрывать содержание подобных гарантий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф говорили, что Вашингтон готов обсуждать гарантии для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО (нападение на одного участника расценивается как нападение на всех), но исключает вступление Киева в альянс. Отказ Украины от стремления в блок — одно из условий России.

По данным Financial Times, в обмен на предоставление гарантий Украина предложила сделку о закупке американского оружия на $100 млрд при финансировании европейских стран.

