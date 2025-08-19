Экс-премьер Молдавии заявил о стагнации экономики страны

«Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) является самым надежным индикатором экономической политики правительства. Если в период 2010—2014 годов Республика Молдова зафиксировала совокупный рост ВВП на 30,2%, то за последние пять лет (2020−2024) этот рост составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше. Правление ПДС войдет в историю как период пяти потерянных лет — этап, когда Республика Молдова обладала всеми возможностями для развития, но превратила их в упущенные шансы, стагнацию и разрушение экономического потенциала», — написал Филат в своем Telegram-канале.