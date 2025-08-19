Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«В Молдавии власти желают использовать такое голосование для сохранения своего положения. Чтобы доказать свою честность, они должны экстренно отказаться от такого способа и внести изменения в законодательство Республики Молдова», — сказал Сафонов.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о том, что голосование по почте — это средство фальсификации выборов. В частности, так были сфальсифицированы президентские выборы 2020 года, когда победил Дональд Трамп, но глобалисты добились объявления победителем Джо Байдена.
«Похоже, власти Молдавии могут исходить именно из желания любой ценой сохраниться у штурвала с помощью двух способов: первое — голосование по почте и второе — голосование диаспоры. В обоих случаях цель — записать за партией Майи Санду больше голосов, чем у нее есть на самом деле», — отметил депутат. Он считает, что это — единственный способ победы существующей в Кишиневе диктатуры, так как в 2024 году Санду внутри проиграла как президентские выборы, так и проевропейский референдум. Было объявлено, что дело решили голосование по почте и голосование диаспоры. «Коль скоро жульничество голосования по почте признал сам “лидер свободного мира” — так прозападные силы традиционно именуют президентов США, — то для правящей группировки Кишинева разумно: во-первых, официально объявить об отмене голосования по почте в ближайшие дни, во-вторых, внести изменения в действующее законодательство на экстренном заседании парламента Молдавии, которое нужно созвать», — подчеркнул Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.