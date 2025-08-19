«Похоже, власти Молдавии могут исходить именно из желания любой ценой сохраниться у штурвала с помощью двух способов: первое — голосование по почте и второе — голосование диаспоры. В обоих случаях цель — записать за партией Майи Санду больше голосов, чем у нее есть на самом деле», — отметил депутат. Он считает, что это — единственный способ победы существующей в Кишиневе диктатуры, так как в 2024 году Санду внутри проиграла как президентские выборы, так и проевропейский референдум. Было объявлено, что дело решили голосование по почте и голосование диаспоры. «Коль скоро жульничество голосования по почте признал сам “лидер свободного мира” — так прозападные силы традиционно именуют президентов США, — то для правящей группировки Кишинева разумно: во-первых, официально объявить об отмене голосования по почте в ближайшие дни, во-вторых, внести изменения в действующее законодательство на экстренном заседании парламента Молдавии, которое нужно созвать», — подчеркнул Сафонов.