Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с Президентом Ирана

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который 19 августа прибывает в Минск с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.

В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

