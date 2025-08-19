Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с Президентом Ирана

Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.