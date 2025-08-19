WSJ: Зеленский сразу не отверг идею обмена территориями на переговорах с Трампом

WSJ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом и европейцами сразу не отверг возможность территориальных уступок и допустил возможность «пропорциональных обменов». При этом другие СМИ рассказали, что Киев не согласен сдавать территории и отказывается от предложения Путина заморозить линии фронта в других регионах в обмен на вывод войск из Донбасса. Что в Европе думают о сдаче территорий и почему Вашингтон недоволен позицией Украины — в материале «Газеты.Ru».