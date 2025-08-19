Депутаты приняли закон, который заставит чиновников лично отвечать за ущерб гражданам: почему это важно для всех

До сих пор в случае ошибки чиновника — будь то неправильное решение, задержка оформления документов или незаконный отказ — страдал только гражданин, которому приходилось долго и мучительно добиваться справедливости через суд. Даже если суд признавал правоту человека, выплата компенсации осуществлялась за счёт государства, а сам чиновник практически никогда не нес ответственности.
Как это будет работать
Новый закон предусматривает, что материальный или моральный вред, причинённый гражданину или компании в результате незаконных действий или бездействия чиновника, будет возмещаться из специального компенсационного фонда. Такие фонды будут действовать при Совете Министров Каракалпакстана, а также хокимиятах областей и города Ташкента.
Главное нововведение — государство сначала выплачивает компенсацию пострадавшему, а уже потом взыскивает потраченные средства с виновного чиновника в судебном порядке. Таким образом, гражданам не придётся ждать, когда чиновник соберётся вернуть ущерб: выплаты будут производиться сразу, а государство самостоятельно займётся возвратом средств. Это значительно усиливает защиту прав простых людей и бизнеса, ведь теперь появляется реальная гарантия, что чиновник лично ответит за свои ошибки или злоупотребления.
Законопроект направлен на то, чтобы чиновники стали более ответственными и внимательными в работе с людьми. Ведь с этого момента любое неправильное решение или халатность могут привести к реальным финансовым потерям для самого госслужащего. Такой подход не только усиливает защиту граждан, но и повышает доверие к власти, поскольку становится ясно: права человека — не пустой звук, а государственная обязанность.
Но и конечно не надо чрезмерно обольщаться. В реальности простому гражданину для получения компенсации по-прежнему придётся пройти долгий путь — доказать ущерб, пройти судебные инстанции, добиться, чтобы решение вступило в законную силу. Но сам прецедент персональной ответственности чиновников — это шаг вперед. Закон чётко фиксирует: каждый конкретный чиновник больше не вне критики и не вне последствий, и за каждое незаконное решение, халатность или бездействие можно спросить не с абстрактного «государства», а с конкретного лица.
Законопроект был принят депутатами и теперь направлен на одобрение в Сенат. Если он вступит в силу, у граждан появится интересный инструмент против чиновничьей безответственности. Теперь чиновник не сможет «отмахнуться» от своих ошибок — ответственность станет личной и материальной.