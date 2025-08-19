Депутаты приняли закон, который заставит чиновников лично отвечать за ущерб гражданам: почему это важно для всех

Но и конечно не надо чрезмерно обольщаться. В реальности простому гражданину для получения компенсации по-прежнему придётся пройти долгий путь — доказать ущерб, пройти судебные инстанции, добиться, чтобы решение вступило в законную силу. Но сам прецедент персональной ответственности чиновников — это шаг вперед. Закон чётко фиксирует: каждый конкретный чиновник больше не вне критики и не вне последствий, и за каждое незаконное решение, халатность или бездействие можно спросить не с абстрактного «государства», а с конкретного лица.