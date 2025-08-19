СМИ выяснили, сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа за 4,5 минуты

Журналисты обратили внимание, что Зеленский провел работу над ошибками. Издание напомнило, что в феврале 2025 года на первой встрече с Дональдом Трампом украинский лидер вел себя по-другому. В Овальном кабинете он вступил в перепалку с хозяином Белого дома. Тогда во время ссоры в присутствии журналистов вице-президент США Джей ди Вэнс поинтересовался у главы Украины, сколько раз он поблагодарил США за поддержку, сообщают «Ведомости».