СМИ выяснили, сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа за 4,5 минуты

Журналисты обратили внимание, что Зеленский провел работу над ошибками. Издание напомнило, что в феврале 2025 года на первой встрече с Дональдом Трампом украинский лидер вел себя по-другому. В Овальном кабинете он вступил в перепалку с хозяином Белого дома. Тогда во время ссоры в присутствии журналистов вице-президент США Джей ди Вэнс поинтересовался у главы Украины, сколько раз он поблагодарил США за поддержку, сообщают «Ведомости».
Спустя полгода украинский лидер вновь посетил Вашингтон. На этот раз он неустанно рассыпался в благодарностях. Он выразил признательность за прием, за приглашение на встречу мировых лидеров, за то, что его представили гостям и сотрудникам СМИ.
«Украинский президент сказал Трампу “спасибо” около 11 раз за 4,5 минуты», — установили авторы WP.
При этом, как подсчитал корреспондент «Би Би Си», украинский лидер поблагодарил Дональда Трампа не менее 16 раз в первые же минуты встречи.
Как отмечает Reuters, основная масса благодарностей была адресована президенту США, а также первой леди Мелании Трамп и европейским представителям.
Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоялись переговоры американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, затем республиканец встретился с представителями Европы. В Белый дом для обсуждения с лидером США вопросов урегулирования украинского кризиса прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. На встрече также присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Трамп предложил Зеленскому условия перемирия. По итогам встречи украинский президент не стал выступать против инициативы об обмене территориями. После переговоров Трамп заявил, что вскоре состоится трехсторонний саммит между Россией, США и Украиной, на котором будут обсуждаться урегулирования украинского конфликта.