В МИДе отреагировали на сравнение Стуббом Украины с Финляндией в 1944-м

Накануне, 18 августа, Стубб заявил, что его присутствие на переговорах США, ЕС и Украины в тот день связано с историческим опытом Финляндии во взаимодействии с Москвой. «У нас протяженная граница с Россией, и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, что мы сможем найти решение и в 2025 году», — заявил Стубб.