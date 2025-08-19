Накануне, 18 августа, Стубб заявил, что его присутствие на переговорах США, ЕС и Украины в тот день связано с историческим опытом Финляндии во взаимодействии с Москвой. «У нас протяженная граница с Россией, и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, что мы сможем найти решение и в 2025 году», — заявил Стубб.
«Если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим», — написала Захарова.
Она напомнила, что Финляндия с 1939 по 1940 год и с 1941 по 1944 год воевала с Советским Союзом. Хельсинки выступили также на стороне нацистской Германии, объявив войну СССР через три дня после начала операции вермахта «Барбаросса».
Захарова подчеркнула, что Хельсинки совершали «военные выступления», например, осуществляли геноцид советского народа во время блокады Ленинграда.
Вместе с тем в 1944 году было заключено Московское перемирие, Финляндия выступила на стороне СССР, напомнила Захарова. Финская армия отреклась от поддержки нацистской Германии и начала сражаться против нее.
Вечером в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне стартовали переговоры президента США с европейскими лидерами, посвященные итогам саммита с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
На встречу прибыли и некоторые лидеры ЕС, в том числе, Стубб. Позже, объясняя свое сравнение урегулирования украинского конфликта с 1944 годом, Стубб сказал, что не имел в виду территориальные уступки Киева. Он подчеркнул, что в 1944 году ситуация «была совершенно другой».