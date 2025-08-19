Совет глав правительств СНГ пройдет 29 сентября в Минске

«Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 сентября в Минске», — отметил Сергей Лебедев.
По его словам, сейчас идет подготовка к этому заседанию. «Там будет рассмотрено немало финансовых вопросов — о едином бюджете, о финансировании силовых структур, отчеты по расходам за предыдущие годы и так далее. Кроме того, традиционно на заседаниях Совета глав правительства рассматриваются вопросы в сфере экономического сотрудничества. В частности, в узком формате планируется рассмотреть вопрос по Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026−2035 годы. Это очень важный вопрос, потому что, вы понимаете, что от научно-технологического развития стран СНГ зависит будущее состояние экономики и так далее», — отметил генсек.
Кроме того, в широком формате будут рассмотрены два важных вопроса. «Это об основных направлениях сотрудничества государств СНГ в области лесного хозяйства и по стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств СНГ. Вопросы все очень важные. Много вопросов о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в борьбе с заболеваниями животных и так далее», — дополнил Сергей Лебедев.
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах СНГ проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске. На встрече постпреды рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, которые пройдут осенью в Душанбе и Минске. Члены СППП также обсудят реализацию перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023−2025 годы и итоги ее инвентаризации.