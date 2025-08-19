Ричмонд
Макрон предложил Женеву в качестве места встречи Путина и Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Женеву возможной площадкой для переговоров президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он заявил 19 августа в интервью телеканалу TF1.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил французский лидер, для встречи Путина и Зеленского следует выбрать нейтральную страну.

«Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна», — отметил Макрон.

Также президент Франции напомнил, что в прошлый раз двусторонние переговоры проводились в Стамбуле.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 18 августа. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого американский и украинский президенты пообщались с лидерами стран Евросоюза.

Позднее Трамп сообщил о начале поиска места для переговоров между Путиным и Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной.

