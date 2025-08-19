Макрон предложил Женеву в качестве места встречи Путина и Зеленского

Позднее Трамп сообщил о начале поиска места для переговоров между Путиным и Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной.