Макрон предложил Женеву в качестве места встречи Путина и Зеленского

Как отметил французский лидер, для встречи Путина и Зеленского следует выбрать нейтральную страну.
«Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна», — отметил Макрон.
Также президент Франции напомнил, что в прошлый раз двусторонние переговоры проводились в Стамбуле.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 18 августа. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого американский и украинский президенты пообщались с лидерами стран Евросоюза.
Позднее Трамп сообщил о начале поиска места для переговоров между Путиным и Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной.