«Дипломатические качели»: политологи о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Они точно не будут похожи на жесткие обязательства вроде тех, что США предоставляют, скажем, Японии или Южной Корее. Скорее речь будет идти о размытых формулировках в духе тех, которые имеются у США с Израилем или Тайванем. Вашингтон оставит за собой право не приходить на помощь Киеву. Поставки оружия будут идти через Европу с большим лагом по времени.