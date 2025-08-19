«Дипломатические качели»: политологи о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Вторая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме ожидаемо прошла не так драматично, как первая. С Зеленским заранее поработал Кит Келлог, ответственный в команде Трампа за переговоры с Киевом. Именно его провалом была февральская перепалка, и Келлогу было важно избежать ее повторения, поясняет политолог-американист Малек Дудаков.
Киеву окончательно закрыли путь в НАТО
Заявления Трампа тоже не отличались новизной. Американский лидер еще до встречи с Зеленским говорил, что США против любой возможности принятия Украины в НАТО. Киев, скорее всего, получит абстрактные гарантии безопасности, отмечает Дудаков.
Они точно не будут похожи на жесткие обязательства вроде тех, что США предоставляют, скажем, Японии или Южной Корее. Скорее речь будет идти о размытых формулировках в духе тех, которые имеются у США с Израилем или Тайванем. Вашингтон оставит за собой право не приходить на помощь Киеву. Поставки оружия будут идти через Европу с большим лагом по времени.
Пока все указывает на то, что вопрос территорий Зеленский проиграл, отмечает политолог Алексей Чеснаков.
Он, конечно, еще попытается что-то исправить, но косвенные факторы говорят, что максимум в этой истории — это некая компенсация. Пока такой компенсацией выглядят гарантии безопасности.
Чеснаков также указывает на то, что вопрос вступления Украины в НАТО окончательно снят с повестки, что уже можно считать достижением одной из целей СВО.
Выборы в Раду
Политолог Алексей Чеснаков уверен, что на встрече Зеленский намеренно не поднимал вопрос территорий, чтобы не злить Трампа. Но глава киевского режима озвучил инициативу провести выборы, при этом отметив, что готов на это только после прекращения огня.
Американист Дудаков также обратил внимание на намеки Зеленского во время разговора с Трампом по проведению выборов в Раду. Эксперт указал, что Трампу тоже нужны выборы на Украине, так как они могут стать удобным инструментов формирования управляемого состава кабмина, чтобы принимать любые решения в стране в обход Зеленского.
Итоги встречи, развитие переговорного трека
После встречи давление на Киев по заключению мирного соглашения только усилится. Позиция украинских лоббистов уже сильно корректируется, то же самое можно сказать и про европейский истеблишмент, считает Дудаков.
Сегодняшнее действо в Белом доме можно назвать воспитательным моментом — и для украинцев, и для европейцев.
В ближайшее время встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится, отмечает политолог Павел Данилин. Скорее всего будет прорабатываться вопрос о встрече трех делегаций — России, Украины и США на очень высоком уровне (вторые лица государства).
Уиткофф, Рубио и Ди Вэнс должны будут проделать титаническую работу, на самом деле, чтобы слепить что-то из украинской позы.
Политолог Максим Жаров считает, что политика «дипломатических качелей», инициированная Вашингтоном будет продолжена.
Уиткофф будет ездить в Москву и что-то привозить Дональду Трампу, а тот, в свою очередь, продолжит обсуждать мирные инициативы с европейскими коллегами. В конечном счете, все снова может скатиться к новому саммиту на Аляске и так — до бесконечности.
Эксперт также считает, что «эффект Аляски» исчерпал себя. Трамп использовал предложения Кремля, но исключительно для самопиара. Теперь американский лидер ухватился за идею по продвижению двух- и трехсторонних саммитов, претендуя на главную роль миротворца.
Политолог Алексей Чеснаков прогнозирует, что в ближайшие недели стороны будут пытаться максимально усилить свои позиции в преддверии трехсторонней встречи, если та, конечно, вообще состоится.
Событий будет много. Вероятность появления «черных лебедей» повышается.