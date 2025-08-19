МИД Эстонии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией, что существенно увеличило время ожидания при ее пересечении.