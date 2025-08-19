Ричмонд
МИД Эстонии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан балтийской республики отказаться от любых поездок в Россию.

Источник: AP 2024

«Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует совершать любые поездки в Россию. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется тщательно взвесить необходимость своего пребывания в стране. Министерство иностранных дел также рекомендует эстонским гражданам как можно скорее вернуться в Эстонию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией, что существенно увеличило время ожидания при ее пересечении.