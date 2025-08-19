NYT рассказала о «невидимом Путине» на встрече Трампа с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским и европейскими лидерами в Вашингтоне постоянно упоминал Владимира Путина, из-за чего сложилось впечатление, что российский президент незримо присутствовал на переговорах, пишет The New York Times.
Трамп приводил точку зрения Путина, говорил, что тот хочет окончания конфликта с Украиной, а также не раз отмечал, что ему нужно позвонить российскому президенту и рассказать о ходе встречи в Белом доме.
После звонка Трамп сообщил, что обсуждалась возможность организации прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным, после которой могут пройти трехсторонние переговоры с участием республиканца. В Кремле заявили, что стороны обсудили в том числе возможность повышения уровня представительства сторон на переговорах между Россией и Украиной, но возможную встречу президентов не упомянули.
Европейские лидеры и Зеленский несколько месяцев «проходили интенсивный курс трампологии», чтобы понять, как нужно общаться с Трампом, в целом им это удалось, пишет NYT. Когда на переговорах 18 августа канцлер Германии Фридрих Мерц «более настойчиво, чем другие» заявил о необходимости прекратить огонь, республиканец на мгновение «занял оборонительную позицию», но вскоре обстановка нормализовалась. В конце переговоров Трамп заявил об «очень плодотворной встрече с высокими гостями».
Главной темой переговоров 18 августа стало предоставление Украине гарантий безопасности при участии США. Трамп не привел деталей, но точку зрения Вашингтона ранее озвучивали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. По их словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО (нападение на одного участника расценивается как нападение на всех), но исключают присоединение Украины к блоку, так же как и возвращение Крыма под ее контроль.