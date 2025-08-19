Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT рассказала о «невидимом Путине» на встрече Трампа с лидерами ЕС

Трамп на встрече с Зеленским и лидерами ЕС приводил точку зрения Путина и не раз упоминал предстоящий звонок российскому президенту, в связи с этим сложилось впечатление его «незримого присутствия» на переговорах, пишет NYT.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским и европейскими лидерами в Вашингтоне постоянно упоминал Владимира Путина, из-за чего сложилось впечатление, что российский президент незримо присутствовал на переговорах, пишет The New York Times.

Трамп приводил точку зрения Путина, говорил, что тот хочет окончания конфликта с Украиной, а также не раз отмечал, что ему нужно позвонить российскому президенту и рассказать о ходе встречи в Белом доме.

После звонка Трамп сообщил, что обсуждалась возможность организации прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным, после которой могут пройти трехсторонние переговоры с участием республиканца. В Кремле заявили, что стороны обсудили в том числе возможность повышения уровня представительства сторон на переговорах между Россией и Украиной, но возможную встречу президентов не упомянули.

NYT отмечает, что после личной встречи с Путиным на Аляске 15 августа Трамп «во многом перенял» подход российской стороны к урегулированию с Украиной. Теперь республиканец считает, что то мирное соглашение возможно даже во время боевых действий, хотя ранее грозил России последствиями в случае отказа от прекращения огня.

Европейские лидеры и Зеленский несколько месяцев «проходили интенсивный курс трампологии», чтобы понять, как нужно общаться с Трампом, в целом им это удалось, пишет NYT. Когда на переговорах 18 августа канцлер Германии Фридрих Мерц «более настойчиво, чем другие» заявил о необходимости прекратить огонь, республиканец на мгновение «занял оборонительную позицию», но вскоре обстановка нормализовалась. В конце переговоров Трамп заявил об «очень плодотворной встрече с высокими гостями».

Главной темой переговоров 18 августа стало предоставление Украине гарантий безопасности при участии США. Трамп не привел деталей, но точку зрения Вашингтона ранее озвучивали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. По их словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО (нападение на одного участника расценивается как нападение на всех), но исключают присоединение Украины к блоку, так же как и возвращение Крыма под ее контроль.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше