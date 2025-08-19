NYT рассказала о «невидимом Путине» на встрече Трампа с лидерами ЕС

Главной темой переговоров 18 августа стало предоставление Украине гарантий безопасности при участии США. Трамп не привел деталей, но точку зрения Вашингтона ранее озвучивали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. По их словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО (нападение на одного участника расценивается как нападение на всех), но исключают присоединение Украины к блоку, так же как и возвращение Крыма под ее контроль.