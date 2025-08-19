Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных назвал самые популярные специальности среди калининградских абитуриентов

Количество желающих поступить в вуз за год выросло с 48 до 60 тысяч.

Источник: Клопс.ru

Среди калининградских абитуриентов стали популярны инженерно-технические специальности. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Наиболее востребованными считаются управление беспилотными авиационными системами, информационная безопасность, строительство, медицина и педагогика.

В 2025 году выпускники школ подали более 60 тысяч заявлений на получение высшего образования, что на 28,8% больше, чем в 2024-м (48 тысяч). Среди них есть как россияне из других регионов, так и иностранцы.

«Замечаю определённый тренд — молодёжь у нас практико-ориентированная. Выбирают востребованные сейчас и на годы вперёд направления. Приёмная кампания в СПО, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру ещё идёт, но показатели уже радуют», — написал губернатор.

Калининградские родители рассказали, как выбирают вуз для ребёнка.