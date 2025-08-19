Алексей Беспрозванных назвал самые популярные специальности среди калининградских абитуриентов

Среди калининградских абитуриентов стали популярны инженерно-технические специальности. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Наиболее востребованными считаются управление беспилотными авиационными системами, информационная безопасность, строительство, медицина и педагогика.
В 2025 году выпускники школ подали более 60 тысяч заявлений на получение высшего образования, что на 28,8% больше, чем в 2024-м (48 тысяч). Среди них есть как россияне из других регионов, так и иностранцы.
«Замечаю определённый тренд — молодёжь у нас практико-ориентированная. Выбирают востребованные сейчас и на годы вперёд направления. Приёмная кампания в СПО, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру ещё идёт, но показатели уже радуют», — написал губернатор.
