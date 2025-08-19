Узбекистан окажет помощь палестинцам

Тем, кто страдает от болезней, приводящих к инвалидности, ее будут оформлять без ограничений по сроку лечения. Пожилые палестинцы без трудового стажа получат пособие, взрослым будут выплачивать деньги на проживание, а расходы на аренду жилья компенсирует государство. Семьям также выдадут единовременное пособие на покупку необходимых вещей.
Дети палестинцев смогут ходить в детские сады и школы по месту жительства без очереди. До 2028 года родители освобождены от оплаты детсадов.
За семьями будут закреплены социальные работники, дети поставлены на учет в медицинских учреждениях.