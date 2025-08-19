Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан окажет помощь палестинцам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о поддержке группы палестинцев, находящихся в стране. Для помощи создана специальная комиссия.

Источник: SIPA / Scanpix

Тем, кто страдает от болезней, приводящих к инвалидности, ее будут оформлять без ограничений по сроку лечения. Пожилые палестинцы без трудового стажа получат пособие, взрослым будут выплачивать деньги на проживание, а расходы на аренду жилья компенсирует государство. Семьям также выдадут единовременное пособие на покупку необходимых вещей.

Дети палестинцев смогут ходить в детские сады и школы по месту жительства без очереди. До 2028 года родители освобождены от оплаты детсадов.

За семьями будут закреплены социальные работники, дети поставлены на учет в медицинских учреждениях.