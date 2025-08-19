Трамп сообщил, что подготовка к скорой встрече Путина и Зеленского уже началась

«Если и был какой-то знак, что Зеленского не собираются немедленно выгонять с дипломатического шоу Дональда Трампа, то он прозвучал в самом начале, когда знакомый голос похвалил его выбор одежды. Член пресс-службы Белого дома Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал внешний вид украинского лидера, заявил, что на этот раз Зеленский выглядит “потрясающе в этом костюме”, — отмечает британское издание The Guardian.