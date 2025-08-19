Пентагон опроверг слухи о выводе американских войск из Ирака

Как стало известно «Ъ», США не вносили изменений в прошлогодние договоренности с Ираком о статусе американской военной миссии на территории республики. О планах по эвакуации сил международной антитеррористической коалиции из Ирака речи не идет, заявил «Ъ» источник в Пентагоне. Ранее арабские СМИ писали, что вооруженные силы (ВС) США проводят передислокацию сил в Ираке в связи с вероятностью новой войны между Ираном и Израилем.