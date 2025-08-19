Турецкий эксперт назвал срок заключения договоренностей по Украине

Политолог считает, что на самом деле вопрос заключения перемирия зависит только от двух людей — президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «С большой долей вероятности можно ожидать, что до конца этого года стороны достигнут договоренностей под гарантии США», — приводит слова эксперта газете Milliyet «Лента.ру».
Эрол добавил, что результаты переговоров в Белом доме в Вашингтоне 18 августа свидетельствуют о том, что лидеры Европы не в состоянии влиять на Дональда Трампа и его решения. После встречи они согласились на большую часть инициатив американского президента. По мнению эксперта, Европа будет исполнять роль наблюдателя — ей придется ожидать прекращения огня на украинской территории, а впоследствии ей не предоставят право влиять на строительство нового миропорядка. Политолог обратил внимание, что этим вопросом займутся только Россия и США.
Ранее канадская газета The Globe and Mail выразила мнение, что в мире намечаются глобальные перемены. Теперь европейские страны могут играть против Вашингтона, так как США может больше не защищать их интересы.
Напомним, 18 августа в Белом доме Дональд Трамп встретился с главами Франции, ФРГ, Финляндии, Италии, Британии, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Маркомсом Рюте. Разговор с европейскими лидерами состоялся по окончании переговоров американского президента с Владимиром Зеленским. Итогом встречи стала договоренность о проведении трехсторонних переговоров России, США и Украины.