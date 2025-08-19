Турецкий эксперт назвал срок заключения договоренностей по Украине

Эрол добавил, что результаты переговоров в Белом доме в Вашингтоне 18 августа свидетельствуют о том, что лидеры Европы не в состоянии влиять на Дональда Трампа и его решения. После встречи они согласились на большую часть инициатив американского президента. По мнению эксперта, Европа будет исполнять роль наблюдателя — ей придется ожидать прекращения огня на украинской территории, а впоследствии ей не предоставят право влиять на строительство нового миропорядка. Политолог обратил внимание, что этим вопросом займутся только Россия и США.