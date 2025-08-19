Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии

«Закон должен сидеть во главе стола. А не в кармане у власти. Судьи Конституционного суда — не нотариусы правящей партии. Это последние, кто ещё может остановить произвол. Или — если выберут иное — первые, кто его узаконит. Там, где нет доверия и уважения к закону, — не бывает ни правосудия. Ни демократии. Ни будущего», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.