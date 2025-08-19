Ракетоносцы ТУ-95МС совершили шестичасовой полет над Японским морем

Сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечили истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Полет продлился более шести часов.
«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полеты российской стратегической авиации проходят в соответствии с нормами международного права.
Ранее ТУ-95МС завершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря. А в июле — полет над нейтральными водами Берингова моря, который продлился более 15 часов.