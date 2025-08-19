Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетоносцы ТУ-95МС совершили шестичасовой полет над Японским морем

Российские ракетоносцы ТУ-95МС совершили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечили истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Полет продлился более шести часов.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полеты российской стратегической авиации проходят в соответствии с нормами международного права.

Ранее ТУ-95МС завершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря. А в июле — полет над нейтральными водами Берингова моря, который продлился более 15 часов.